Украинский министр попросил НБУ «сбрить бороды» князьям на гривнах

Украинский министр попросил «сбрить бороды» князьям на гривнах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С неожиданной просьбой обратился к главе Национального банка Украины (НБУ) Кириллу Шевченко министр кабмина страны Олег Немчинов: он попросил «сбрить бороды» князьям, изображенным на гривнах. По его мнению, на старых деньгах – первых украинских банкнотах номиналом одна и две гривны – Владимир Великий и Ярослав Мудрый выглядели лучше.

Об этом Немчинов заговорил во время заседания правительства 2 сентября, в годовщину введения нынешней национальной валюты Незалежной.

«Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить председателя Нацбанка все-таки сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, вернуть нам наших князей в таком виде, в каком они были на оригинальных, лучших гривнах», - заявил министр.

Шевченко в ответ напомнил, что выпущенные до 2003 года купюры с изображением упомянутых Немчиновым князей скоро станут недействительными, они будут выведены из обращения 23 октября.

Запись заседания опубликована на YouTube-канале украинского кабмина. Стоит отметить, что комментарии к этому видео на всякий случай отключили.

Напомним, гривна была введена в качестве денежной единицы бывшей УССР указом второго президента страны Леонида Кучмы 2 сентября 1996 года, до этого на Украине в обращении были так называемые «купоно-карбованцы». Обмен производился в соотношении 100 000 купонов к одной гривне.