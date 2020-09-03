Психотерапевт назвала способы, как избежать осенней хандры

Специалист посоветовала, как избежать осенней хандры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступающая осень неизменно приносит с собой грусть об ушедшем лете. И если одни могут справиться с хандрой и заняться делами, то другие очень тяжело переживают данный период.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова отмечает, что подобное состояние может привести к депрессии.

- Лето ассоциируется у нас с кучей планов: отпуск, дача, встречи с друзьями. Осенью все заканчивается, дети возвращаются в школу, родители на работу, а если еще ухудшается погода, то у многих появляется мысль «все хорошее осталось позади», - комментирует ФАН Наумова.

В душе появляется тоска, настроение падает, сначала человек грустит, а потом становится злым и обидчивым.

Но данные перемены можно предотвратить, главное соблюдать правила, которые помогут наладить жизненный распорядок.

Нужно четко планировать свой день. Режим помогает делать больше дел и не дает впадать в депрессию.

Среди суеты и работы не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе. Это еще одно обязательное условие для профилактики осенней хандры.

- Обязательно должны быть ежедневные прогулки. Для взрослых не меньше часа, а для детей — не меньше трех часов в день, — отметила специалист.

На моральное и физическое здоровье влияет физическое самочувствие. Регулярные нагрузки помогут держать себя в тонусе.

- нужно заниматься хотя бы 10-15 минут в день. Упражнения повышают уровень серотонина в крови. Соответственно, человеку становится радостнее, веселее и лучше, - подчеркивает эксперт.

Маленькие радости тоже очень важны. Нужно находить время на встречи с друзьями, планировать в своем графике походы в рестораны, приятные покупки, кино и театры.

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