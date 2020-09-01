Начало учебного года-2020: В школу — по новым правилам

1 сентября в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало учебного года-2020 в российских школах прошло на удивление скромно – основная торжественная часть Дня знаний переместилась в кабинеты, а то и вовсе в онлайн. А как иначе – новые ограничения, связанные с распространением коронавируса, уже вступили в силу.

1 сентября в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь вместе с утренним звонком учеников ждет и утренний термометр, который покажет, сможет ли ребенок попасть на урок. Да и толп детей, спешащих на урок или в столовую, постараются избежать. Расписания в школах отныне составлены так, чтобы избежать столпотворений в «бутылочных горлышках» - в раздевалках и фойе, в столовых и школьных коридорах.

1 сентября в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, за каждым классом будет закреплен свой кабинет – почти как в начальной школе! Так же будут проходить и занятия в группах продленного дня. А вот для физики и химии в дни лабораторных работ сделают исключение.

1 сентября в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Что же с масочным режимом? Он пока остается на усмотрение самих родителей. В любом случае, необходимо обрабатывать руки на входе в школу и в течение дня. Если же меры безопасности не сработают, и в классе появятся двое заболевших, и больше, то класс закроют на карантин, а самих ребят переведут на дистанционное обучение. В детском саду и в учреждениях дополнительного образования на карантин отправляют, если в группе есть хотя бы один заболевший.

1 сентября в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Впрочем, далеко не все изменения касаются борьбы с пандемией. Например, серьезно изменились и экзамены, к которым будут готовиться школьники. Например, в ОГЭ для 9-классников по математике и по биологии сократилось число заданий, а по литературе, истории и физике задач, наоборот, стало больше. Поменялись и сами вопросы – теперь они стали более творческими и практико-ориентированными.

1 сентября в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменятся и задания ЕГЭ. Например, экзамен по ИКТ и информатике школьникам впервые предстоит сдавать на компьютерах. Так что теперь им нужно будет продемонстрировать навыки программирования (в С++, Java, C#, Pascal, Python или школьном алгоритмическом языке, на выбор), работы с таблицами и инфопоиска. Ну а в ЕГЭ по истории школьникам предстоит писать сочинения не по абстрактным историческим эпохам, а выбирать из трех исторических процессов или персонажей. А вот по другим предметам изменений практически нет.

1 сентября в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в Москве. Фото: Евгения ГУСЕВА

1 сентября в Москве. Фото: Евгения ГУСЕВА

1 сентября в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

1 сентября в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

1 сентября в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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