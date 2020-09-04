Роберт Дауни-младший объявил об уходе из Marvel

Роберт Дауни-младший. Фото: инстаграм Robert Downey Jr. Official

Американский актер Роберт Дауни-младший заявил, что уходит из Marvel. Это означает, чтоо он больше не намерен появляться в фильмах этой киновселенной. Об этом он заявил в подкасте SmartLess.

На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, на каком этапе на данный момент находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".

Сам Дауни-младший еще в январе этого года рассказывал о том, что скорее всего не будет продолжать сотрудничество со студией.

Напомним, Роберт Дауни-младший родился 4 апреля 1965 года в Нью-Йорке. Его дебют в кино состоялся, когда ему было всего 5 лет. на тот момент он сыграл роль в фильме своего отца, Роберта Дауни под названием "Загон". Позже, в расцвете его карьеры, он был номинирован на престижную голливудскую премию "Оскар".