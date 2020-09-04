Экс-губернатора Никиту Белых этапировали в Киров

Экс-губернатора Белых этапировали в Киров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Бывшего главу Кировской области Никиту Белых, который в настоящее время отбывает срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с недвижимостью. Об этом рассказал в пятницу, 4 сентября, его правозащитник Андрей Грохотов.

- Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля. Дело касается застройки домов для бюджетников, но Белых по нему сам не проходит, поэтому подробности мы не знаем, - сообщил адвокат в интервью РИА Новостям.

Напомним, что, по версии следователей, два года назад должностные лица из администрации Кирова, действуя в интересах застройщика, выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на Советской улице. При этом им было точно известно, что жилье все еще не достроили. Преступление было вскрыто в результате проверки зимой прошлого года.

Никита Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области: зимой 2018 года московский суд приговорил бывшего главу региона к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках.