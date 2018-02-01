Суд приговорил Никиту Белых к восьми годам строгого режима за взятку

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:11:27+03:00

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Суд приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей и запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки по нескольким эпизодам. Причем по одному из них он был судом оправдан.

Оглашение приговора началось в полдень и многократно прерывалось из-за плохого самочувствия обвиняемого. Во время заседания Белых даже потребовалась помощь врача. Несмотря на это, подсудимый слушал приговор стоя. Обвинение требовало для бывшего чиновника 10 лет тюремного заключения.

Никита Белых во время своего задержания за получение взятки. ФОТО СК РФ

Белых обвиняли в получении взятки в размере 600 тысяч евро от предпринимателя Юрия Судгаймера. Деньги, по версии следствия, чиновник брал несколькими "траншами" за "покровительство" и "попустительство по службе". Задержан Никита Белых был сотрудниками ФСБ 24 июня 2016 году в Москве. При нем находилась часть взятки - 100 тысяч евро. Сразу после этого президент России отстранил Никиту Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

В день вынесения приговора Следственный Комитет России озвучил некоторые подробности его личной жизни - которые, по мнению следствия, и довели его до скамьи подсудимых. Выяснилось, что Белых жил не по средствам - даже по меркам губернаторской зарплаты в 156 тысяч рублей в месяц. Чиновник часто снимал дорогие отели, "содержал бывшую супругу и многочисленных избранниц, тратил деньги на дорогостоящие увлечения". Кроме того, Никита Белых оплатил обучение сына в престижной школе в Великобритании.

В ноябре 2017 года Никита Белых женился в СИЗО на поэтессе Катерине Рейферт. Как рассказала "КП" сама супруга экс-губернатора, в течении полутра лет пока Белых находился под следствием, они общались с помощью телеграм.

Екатерина Рейферт во время оглашения приговора Никите Белых ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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- Поздравляю вас, Екатерина, как бы то ни было, бракосочетание — это всегда радостный повод. Как прошла церемония?

- Честно говоря, церемонией то, что было, назвать сложно. Все проходило в тюрьме, в комнате для свиданий. Обстановка соответственная, как вы понимаете. Присутствовали несколько человек от «Лефортово», плюс сотрудники ЗАГСа (подробности)

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Владимир ВОРСОБИН

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Белых появился в Кировской области тогда, когда ее неуклонное развитие при прежних губернаторах уже привело к тому, что воровать здесь стало нечего. Промышленность оскудела, сельское хозяйство скукожилось, область обезлюдела, и, как выражаются кировские следователи, «все ломанулись пилить лес» (подробности)