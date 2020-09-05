Путин: москвичи с пониманием относятся к тому, что День города отмечается с ограничениями

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города, и отметил, что жители столицы с пониманием относятся к тому, что праздник отмечается с ограничениями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием», - сказал глава государства, выступая на мероприятии в концертном зале «Зарядье»

При этом Путин подчеркнул, что вынужденные ограничения, которые пока необходимо соблюдать, «нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны».

Как писал сайт kp,ru, в субботу, 5 сентября, Москве исполнилось 873 года. В своей поздравительной речи российский лидер отметил, что многовековая история России, как и сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой, и российские граждане «и мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу».