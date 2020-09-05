Опубликован полный текст обращения Рошаля к немецким медикам из-за ситуации с Навальным

Рошаль призвал провести консилиум по ситуации с Навальным
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В субботу, 5 сентября Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль обратился к немецким коллегам, лечащим блогера и оппозиционера Алексея Навального.
«Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками», - подчеркнул Рошаль.
Он отметил, что случай, когда мнения докторов расходятся не редкий, и именно поэтому принято проводить консилиумы.
Напомним, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
После экстренной посадки Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа оппозиционера транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику "Шарите".
Навальный до сих пор находится в коме. Российская сторона неоднократно запрашивала у Германии результаты анализов, проведенных в "Шарите".
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕОНИДА РОШАЛЯ
Президенту Германской медицинской ассоциации
Д-ру Клаусу Рейнхардту
Глубокоуважаемый доктор Рейнхардт!
Мы, как врачи, были потрясены болезнью Алексея Навального. Когда молодой человек внезапно теряет сознание и впадает в кому неясного генеза, это очень трагично.
В клиническом измерении такие случаи не только трагичны, но и очень сложны в плане диагностики и лечения. И эта сложность создает пространство для выдвижения различных версий произошедшего: профессиональных и далеких от профессионализма.
С момента поступления господина Навального в Омскую больницу скорой помощи, врачи делали все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента. Они спасли ему жизнь. Для консультации были приглашены реаниматологи и другие специалисты из ведущих медицинских учреждений страны. По просьбе родственников был обеспечен доступ немецких врачей к пациенту, а также его последующая транспортировка в Германию.
По итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Алексея Навального. Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального.
Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками.
Когда мнения докторов расходятся, в нашей профессии принято проводить консилиум.
По этой причине мы хотели бы предложить создать совместную комиссию из представителей Национальной медицинской палаты России и Врачебной палаты Германии, возможно с привлечением специалистов по отравлениям из других стран, для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального.
Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами – мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер.
Наши коллеги из больницы скорой помощи г. Омска с момента эвакуации были готовы предоставить весь имеющийся у них материал для совместных исследований.
Надеемся на понимание и положительное решение вопроса.
Л. Рошаль
Президент НМП