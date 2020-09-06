Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Школьники не будут требовать сдавать тесты на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьников никто не будет обязывать сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», - приводит ТАСС слова замминистра, который уточнил, что такие меры приняты во многом, потому что дети «очень мало болеют»

По его словам, «главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация», но требовать от школьных преподавателей обязательно делать прививку от коронавируса не планируется.