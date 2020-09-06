Дмитрий Глушко прокомментировал проблему очередей на входе в школы

Первый заместитель министра образования РФ Дмитрий Глушко прокомментировал ситуацию с очередями в школах. Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Многие родители школьников обращают внимание на очереди, скапливающиеся перед входом в учебные заведения по утрам. Первый заместитель министра образования РФ Дмитрий Глушко прокомментировал данную проблему в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда».

- Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора. Ключевая проблема в том что в некоторых школах не успели отладить систему вхождения в школы и наладить систему термометрии. Но по каждому случаю нам приходится разбираться и все регулировать. Мне хотелось бы призвать, чтобы родители участвовали в этом процессе и предлагали механизмы, как правильно отрегулировать механизмы в школе. Есть требования Роспотребнадзора, которые мы будем соблюдать, но нам надо помогать администрации школ с этой работой.

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