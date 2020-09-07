Военные инспекторы из России проведут наблюдательный полет над США

Договор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 7 по 11 сентября группа российских военных инспекторов проведет наблюдательный полет над территорией Чехии в рамках международного договора «Открытое небо».

Полет будет выполняться на российском самолете Ан-30Б, который стартует с аэродрома Открытого неба Пардубице, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, уточнив, что максимальная дальность полета составит 800 километров.

Маршрут полета заранее согласован с Чехией, а чешские специалисты, которые будут находиться на борту воздушного судна, проконтролируют применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения и соблюдение всех правил.

Сергей Рыжков напомнил, что «наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе инспекторы из России провели наблюдательный полет над Финляндией.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.