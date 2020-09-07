Кремль надеется получить сведения о Навальном от Германии в ближайшее время

Кремль ждет данных по исследованию здоровья блогера в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в ближайшее время ждут данные от ФРГ по блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному с учетом произошедших событий. Он подчеркнул, что власти России оценили заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о готовности вести конструктивный диалог по данной теме.

«Мы рассчитываем, что с учетом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни, мы ее с нетерпением ожидаем», - сказал Песков журналистам, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального. По его словам, эти сведения помогут в разбирательстве относительно причин, которые привели к болезни пациента.

Оппозиционера Алексея Навального перевезли из Омской больницы в клинику Шарите 22 августа. Пациент по прежнему находится в коме. 2 сентября ФРГ сделало заявление - якобы блогер имел контакт с веществом серии «Новичок». Кремль заявил, что не получал официальных данных по исследованию здоровья Навального и его возможного отравления от Германии.