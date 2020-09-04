«Эта история выглядит абсурдно»: Эксперт прокомментировал сообщение Spiegel о следах "Новичка" в деле Навального

В состоянии комы Навального вывезли из Омска в Берлин на самолете Фото: REUTERS

Популярное немецкое издание Spiegel ("Зеркало") опубликовало информацию о том, что представители бундесвера, которые работали с присланными из клиники «Шарите» биологическими материалами российского оппозиционера Алексея Навального - в состоянии комы вывезенного из Омска в Берлин на самолете - якобы нашли следы вещества из группы «Новичок» повсюду. И в образцах кожи, и в крови, и в моче русского пациента берлинского медучреждения.

По данным журнала, «следы минимальны», но исследования «заслуживают доверия».

Удивительно, что даже на бутылке воды, которую Навальный пил уже после своего якобы отравления (и которую немцам передали родственники), признаки «Новичка» немцы также смогли зафиксировать.

Прокомментировать ситуацию «КП» попросила бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина.

- Как родственники могли передать бутылку «зараженную «новичком», но сами не пострадать?

- Их это должно было коснуться, конечно. И эта история выглядит абсурдно. «Шпигель" уже писал про некое вещество Е-607 — это вообще за гранью. Точечное отравление субстанцией, которую называют «Новичком», невозможно. Если только это вещество не было в микрокапуслах. Но кто ими может располагать? И надо понимать, что вещество из группы «Новичок» и боевой отравляющий газ — это разные вещи. Это же бинарное оружие. Нервно-паралитический газ. В составе которого - от 7 до 8 веществ. И только в момент взрыва они приходят в боевое состояние, «коктейля Молотова» условно говоря. А по отдельности их угроза жизни не очевидна.

Большое эксклюзивное интервью с Игорем Никулиным о «Новичке» и не только читайте в пятницу, 4 сентября, на сайте kp.ru.

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