Путин обсудил с королём Саудовской Аравии совместное производство российской вакцины от коронавируса

Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19
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Президент России Владимир Путин созвонился с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Они обсудили вопросы подготовки к встрече G20 в ноябре 2020 года, а также перспективы совместного производства российской вакцины от коронавируса.
Переговоры прошли по инициативе саудовской стороны.
Обе стороны также заявили, что удовлетворены ходом выполнения договоренностей ОПЕК+ и условились о плотной координации.