Путин рассказал, как женщины влияют на будущее страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как именно женщины нашей страны влияют на будущее государства.

По словам российского лидера, представительницы прекрасного пола в РФ всегда пользовались особым вниманием и почетом. Именно от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь и зависит будущее всей страны, считает Путин. Об этом он заявил во время своего общения с победителями конкурса "Лидеры России" в режиме видеоконференции.

Также глава государства отметил, что женщинам не стоит бояться предаваться мечтам, действовать и иногда покидать свою зону комфорта.

- Нужно стремиться к тому, чтобы зона комфорта не мешала, а, наоборот, помогала в работе и при достижении тех целей, которые мы перед собой ставим, - заключил Владимир Путин.