Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 8 сентября, следователи задержали заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова.

Сообщается, что его подозревают в мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал источник.

- С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере, - уточнил источник.

Все детали и обстоятельства случившегося выясняются, меру пресечения ему будет избирать суд.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России провели у чиновника обыски в рамках расследования уголовного дела.

По версии СКР, крупные хищения были совершены при реализации мероприятий в рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013-2015 годы. На тот момент из бюджета ведомства выделялось более 950 миллионов рублей. Предполагается, что часть денежных средств была похищена именно из этой суммы.