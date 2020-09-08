В Ленинградской области построят 109 станций для очистки питьевой воды

Губернатор Александр Дрозденко обсудил качество питьевой воды с жителями деревни Иссад. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.​

Национальный проект «Чистая вода» решает проблему с питьевой водой и в городах, и в сельской глубинке. В деревне Иссад Ленинградской области на помощь пришли новые технологии. 8 августа здесь запустили новую модульную станцию очистки питьевой воды. Оценить ее работу в Волоховский район приехал губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона запустил первый насос на станции, которая будет обеспечивать водой более тысячи человек – всех жителей деревни. По словам губернатора, такие станции будут построены по всей Ленинградской области. Они идеально подходят для небольших населенных пунктов с численностью жителей до 5 тысяч человек. Модульные станции очистки воды можно установить в пять раз быстрее стационарных очистных сооружений, при этом срок их службы составляет до 30 лет. К тому же модули можно настроить в зависимости от качества воды в конкретной скважине или водозаборе.

- У нас серьезная заявка — за два года построить 109 таких станций, - рассказал Александр Дрозденко. - Они оптимальны для населенных пунктов, где живет не больше пяти тысяч человек. Здесь хорошая многоступенчатая система очистки.

В Иссаде вода поступает из реки Златынка. Новая модульная станция сможет обрабатывать до 500 кубометров в сутки. Речная вода проходит многоступенчатую систему очистки: ее обрабатывают реагентами, прогоняют через фильтры с кварцевым песком и установки с угольной загрузкой, а затем обеззараживают ультрафиолетом. На выходе получается качественная питьевая вода, соответствующая всем стандартам.

Глава региона сообщил местным жителям, что будет рассмотрен вопрос и с горячим водоснабжением. А в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в Иссаде благоустроят прибрежную территорию.

В этом году модульные станции очистки воды заработали в четырех населенных пунктах Ленобласти: Луге-3, Выскатке, Тесово, Почапе. Еще в двух районах монтаж начнется в ближайшие дни. Кроме того, в рамках нацпроекта Экология разрабатываются проекты реконструкции очистных сооружений в шести городах и районах области, в том числе в Выборге, Волхове и в Кингисеппе. По проекту «Чистая вода» в Ленинградской области строятся водопровод в поселке Торошковичи Лужского района, резервуары чистой воды, сети и станция второго подъема в деревне Раздолье Приозерского района. Современные очистные сооружения возводятся в Подпорожье, на очереди – реконструкция канализации в Старой Слободе, Выборге, Шлиссельбурге и других населенных пунктах региона.