Песков назвал тему выступления Путина на Генассамблее ООН Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерен уделить особое внимание тому вызову, который бросила миру пандемия коронавирусной инфекции.

- О чем в настоящее время можно говорить при выступлении перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросил нам коронавирус. А также о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно об этом, - отметил пресс-секретарь главы государства в интервью агентству ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не сможет лично поехать в Нью-Йорк из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории США.

Отмечается также, что после завершения участия президента России в формате видеообращения и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, что Владимир Путин возглавил делегацию РФ для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства выступит перед членами организации по видеосвязи.

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