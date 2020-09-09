Apple подала встречный иск к Epic Games, обвинив корпорацию в попытке стать Робин Гудом

Apple подал встречный иск к Epic Games и потребовал возместить ущерб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Apple подала встречный иск в суд к разработчику видеоигр Epic Games, создавших игру Fortnite. В Apple считают, что многомиллиардная корпорация пытается играть роль современного Робин Гуда. Основное обвинение состоит в нарушении условий контракта на пользование каталогом цифрового магазина App Store, сообщает The Wall Street Journal.

- Иск к Epic — это не что иное, как принципиальное разногласие по поводу денег. Хотя Epic выставляет себя в качестве современного корпоративного Робин Гуда, на самом деле это многомиллиардное предприятие, которое просто не хочет ничего платить за огромную ценность, извлекаемую из App Store, - сказано в судебном иске компании Apple.