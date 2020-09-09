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Илон Маск покинул пятёрку богатейших людей мира, потеряв 16,3 миллиарда долларов за сутки

8 сентября акции Tesla упали в цене на 21,06%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Илон Маск вышел из пятёрки богатейших людей мира

Илон Маск вышел из пятёрки богатейших людей мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выбыл из списка пяти самых богатых людей планеты. За сутки его состояние стало меньше на 16,3 миллиарда долларов, сообщается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сейчас Илон Маск владеет 82,2 миллиарда долларов и занимает шестое место в списке богатейших людей мира. Сокращение состояния Маска случилось из-за крупнейшего однодневного спада в истории Bloomberg Billionaires Index. Во вторник, 8 сентября, акции Tesla упали на 21,06% и достигли стоимости 330,21 доллара.