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Политика

Александр Лукашенко: «Русский язык – это мой язык»

Президент Белоруссии дал интервью представителям российских СМИ
Ольга АЛЕКСЕЕВАОльга АЛЕКСЕЕВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает русский язык своим языком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает русский язык своим языком

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает русский язык своим языком. Об этом он сказал в ходе интервью представителям российских СМИ, вспомнив, что обращался на русском языке в своем послании два года назад, за что его позднее поблагодарил Владимир Путин.

- А за что тут благодарить? Это мой, это государственный язык в Белоруссии, между прочим! Я пользуюсь постоянно русским языком, у нас двуязычие, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко уже не в первый раз отмечает важность русского языка. Так, еще в 2017 году он сказал, что Беларусь не должна отказываться от использования русского языка. Такое заявление он сделал на открытии XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске.

- Россияне страдают одной проблемой: очень часто - и на самом высоком уровне, и уровнем пониже - меня начинают благодарить за поддержку русского языка. Еще раз хочу подчеркнуть (...), русский язык - это мой русский язык, - говорил тогда белорусский президент.