Четыре вице-премьера правительства стали наставниками конкурса «Лидеры России»

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей

Вице-премьеры правительства Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко вошли в состав наставников конкурса «Лидеры России 2020» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Среди наставников конкурса и премьер Михаил Мишустин. Он стал наставником еще будучи главой ФНС и пообещал, что продолжит эту работу дальше.

- Я к этой роли отношусь серьезно. Вижу свою задачу в том, чтобы дать подопечному как можно больше практики. В том числе - в разработке, продвижении и реализации конкретных проектов, - сказал Михаил Мишустин, выступая на суперфинале конкурса «Лидеры России 2020», который завершился 7 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Именно тогда Мишустин пообещал, что попросит вице-премьеров и министров также стать наставниками конкурса.

Теперь вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса «Лидеры России». Кстати, среди наставников конкурса чуть ли не большая часть нынешнего состава кабинета министров. Среди них первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр юстиции Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих и другие.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций .

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России».

Подробности о конкурсе можно узнать на его официальном сайте ЛидерыРоссии.рф.