Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Ефремову в СИЗО передали сай, сахар и сигареты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, получил первую передачу в СИЗО. Актеру передали сигареты, чай и сахар, поделилась с kp.ru член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинова. Она рассказала о том, что в настоящий момент артист чувствует себя нормально. Вечером 8 сентября он уже смотрел футбол с сокамерниками.

Марина Литвинова также отметила, что Михаил Ефремов выразил желание сменить адвоката.

«Сказал нам, что отказывается от своего адвоката Пашаева, что отношения с ним закончились вчера после приговора и что его интересы на апелляции приговора будут представлять другие адвокаты, которых сейчас ищет его семья», — добавила член Общественной наблюдательной комиссии.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. В настоящее время актеру предстоит провести 14 дней на карантине. В силу общего резонанса события и широкой известности сообщается, что в СИЗО Михаил Ефремов будет находится не на общих основаниях, и к нему будет приковано более пристальное внимание.