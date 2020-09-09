В Вологде открыли движение по обходу города

Строительство обхода города Вологды продолжалось почти 20 лет. Стройка была разбита на несколько этапов. Первые три закончили еще в 2008 году, а затем объект из-за кризиса «заморозили». Пять лет назад работы на объекте возобновились. За это время с нуля построено 17 км трассы, которая соединила федеральные дороги М-8, А-114 и А-119 в единый транспортный узел.

«Весь транзитный транспорт, который двигался из Москвы и центра России на север, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Карелию шёл через Вологду, мимо Вологодского кремля, стены которого буквально дрожали от такой нагрузки. С сегодняшнего дня весь этот поток пойдёт за пределами городских кварталов», — отметил губернатор Вологодской области.

Новая трасса – четырехполосная, с бетонной разделительной полосой между встречными потоками. Дорога соответствует классу безопасности 1Б. Это первая трасса подобного класса в Вологодской области. Строительством дороги занимался тот же подрядчик, который строил Федеральную трассу «Таврида» в Крыму. На обоих дорогах использованы идентичные технологии строительства.