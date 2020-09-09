Грузчик аэропорта рассказал о легком способе уменьшить вес чемодана Фото: Мария ВЛАСОВА

Грузчик аэропорта рассказал, что нужно делать для уменьшения веса чемодана и избежание переплаты за перевес багажа.

Как передает Daily Express, в ходе дискуссия на Reddit, сотрудника аэропорта рассказал, что туристам следует несколько раз подумать, прежде чем укладывать в сумку тот или иной предмет.

«Не пакуй все, что у тебя есть. А если ты с кем-то споришь по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляй ее», - заявил он. По его словам, таким образом, пассажир сможет сэкономить место в сумке и существенно снизить его окончательный вес.

Кроме того, он напомнил, что из соображений безопасности нельзя сдавать в багажное отделение предметы, без которых впоследствии нельзя будет обойтись, в случае потери чемодана. «Не складывайте туда то, без чего не сможете прожить хотя бы неделю, например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон», отметил работник авиагавани.