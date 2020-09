Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя более полувека исследователям удалось раскрыть детали разговора бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о ядерной бомбардировке СССР.

Сообщается, что в апреле 1951 года Черчилль, покинувший на тот момент свой пост из-за поражения партии на выборах, вел разговор об этом в своем доме в Кенте. Детали были обнаружены в служебной записке бывшего гендиректора The New York Times и американского военного деятеля Джулиуса Окса Адлера, пишет The Times.

Как оказалось, за обедом, с бокалом шампанского, 76-летний политик жаловался на то, что британо-американская политика в отношении СССР недостаточно агрессивна. В записке Адлера отмечается, что Черчилль попросил его назвать точное число атомных бомб, которыми владеют Штаты и оценить советский арсенал. Однако бывший офицер американской армии такими данными не располагал.

Затем, как указано в письме, Черчилль продолжил тему бомбардировок и заявил, что, если бы он был премьер-министром и имел бы согласие США, то непременно предъявил бы СССР ряд условий, за отказ от выполнения которых пригрозил бы сбросить атомные бомбы "на 20 или 30 городов".