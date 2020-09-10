Касперский назвал неизбежным создание цифровых профилей россиян

Создание цифровых профилей россиян - это неизбежность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор «Лаборатории Касперского», программист и бизнесмен Евгений Касперский оценил перспективу создания цифровых профилей для россиян.

По словам эксперта – это неизбежно, так как вокруг все больше технологий, делающих жизнь комфортной.

- Приватность можно считать налогообложением на прекрасную цифровую жизнь. Не нравится, можно уехать в Горный Алтай или на Камчатка, там будет полная приватность. Сегодня даже симку купить без документов нельзя, получается, что вы входите в интернет по паспорту, - рассуждает Касперский в беседе с «Известиями».

Эксперт полагает, что есть возможность быть на связи с миром, но держать свои данные при себе. Для этого нужно разделить зоны по степени конфиденциальности.

- Персональные сведения должны быть в защищенной хоне, а игрушки и сервисы – в другой. Но все это возможно на одном устройстве, - заключает специалист.

Ранее сообщалось, что компания "Ростелеком" совместно с Центробанком разработала концепцию создания цифровых профилей в России.