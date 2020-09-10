Минздрав предложил повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель главы российского министерства здравоохранения Олег Салагай уверен, что в стране необходимо повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, которая состоялась в четверг, 10 сентября.

- Это необходимо в отношении некрепкого спиртного, ведь есть тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, чем раньше человек начинает употреблять спиртное, тем выше вероятность злоупотребления им в дальнейшем. Защита молодежи является самой важной задачей, - подчеркнул он.

Напомним, что министерство недавно опубликовало законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Надо отметить, что 16,5 процента – это пороговое значение крепости вина.

Проект Минздрава не поддержали специалисты министерства финансов и Минэкономразвития, они посчитали запрет необоснованным.