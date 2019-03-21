Голосовать можно, а пить нет: В России предлагают продавать крепкий алкоголь с 21 года

Законопроект о запрете продажи крепких напитков (более 16,5%) тем, кому еще не исполнилось 21 года, опубликован на портале проектов нормативных документов (regulation.gov.ru). Любой желающий может высказаться.

Минздрав призывает к здоровому образу жизни, приводит в пример опыт разных стран, где введен такой запрет — помимо США, это, как утверждается в пояснительной записке, Казахстан, Египет и Индонезия. В российских регионах инициативу тоже поддержали. В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу в январе 2020 года. И тогда, например, по случаю зачисления в студенты или с первой стипендии даже портвейна не купишь — ведь редкий первокурсник перевалил рубеж в 21 год, если, конечно, ты поступил сразу после школы.

Так пить или не пить? Мнения наших экспертов раздедились.

- Возрастная планка в 21 год - это самая научно обоснованная позиция, потому что именно к этому возрасту у человека завершается биологическое созревание и сопротивляемость организма развитию алкогольной зависимости становится максимальной, - сказал в эфире «Ради КП» депутат Госдумы Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России. - Даже если человек начнет пить, вероятность стать алкоголиком для него уменьшается.

Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако у законопроекта есть противники. Самый массовый довод юристов — документ противоречит основным правам граждан. В России полная дееспособность наступает в 18 лет — человек считается полностью дееспособным, отвечает за свои поступки, имеет право голосовать и обязанность защищать свою страны — если потребуется, то с оружием в руках. В брак вступать может, а купить на свадьбу что-то покрепче шампанского — уже нет!

- Совершенно бессмысленная затея, - убежден Директор Центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз, он тоже выступил в эфире «Радио КП». - Таких проектов было немало за последние 10 лет, но ни один не стал законом. Не потому, что везде окопалась алкогольная мафия, а потому что здравый смысл превалирует. У нас уже много лет запрещено продавать алкоголь лицам до 18 лет — но по оценкам того же Минздрава, дети с 12-13 лет вовсю употребляют. Если закон не работает с 18 лет, то почему он вдруг будет работать с 21 года? Второе: нет никакого мирового положительного опыта. Например, в Германии разрешено с 16 лет продавать и потреблять пиво, крепкий алкоголь — с 18 лет. США — лицемерная страна. Там официально с 21 года разрешено, но при этом действует целая индустрия изготовления поддельных водительских прав для школьников (по этому документу продавец определяет возраст). И наконец, в Минздраве не учитывают психологии. Попробуйте молодежи запретить — да они назло будут пить еще больше.

Тем не менее Минздрав настроен серьезно. Одними запретами ограничиваться не будут.

"Эти меры должны дополняться информированием, мотивированием. Мы видим, что сегодня очень многое делается, чтобы увеличить долю лиц, ведущих здоровый образ жизни", - сказал в четверг замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в эфире канала «Россия-24».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698516" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко - о новом законопроекте Минздрава продавать крепкий алкоголь с 21 года.Александр ГАМОВ

СПРАВКА КП

По данным ВОЗ, в России наблюдается стойкое снижение интереса к спиртному. Если в 2014 г. было выпито 15,76 литра на душу населения, то в 2018 — уже 11,7 литра. На 34,7% меньше — это самый лучший результат в алкогольном рейтинге ВОЗ.

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В четверг, 21 марта, Министерство здравоохранения России завершило разработку законопроект, который увеличивает минимальный возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Радио «Комсомольская правда» попросило руководителя проекта «Трезвая Россия», члена Общественной палаты Султана Хамзаева прокомментировать данную инициативу ведомства (подробности)