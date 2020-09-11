Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Российские ученые придумали, как обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

Из 50 тяжелых больных выжили все
Юлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Российские ученые придумали, как обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

Российские ученые придумали, как обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские ученые нашли способ обойтись без аппарата для искусственной вентиляции легких при лечении коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

По его словам, из 50 пациентов с covid-19 всего лишь одному потребовался ИВЛ после ингаляций гелий-кислородной смесью.

- "Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Этот опыт дал положительный результат, - сказал Черешнев.

Распространение коронавируса в мире