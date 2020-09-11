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Общество

Крупнейшая в России: В Якутии запущена первая очередь угольной шахты «Инаглинская»

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что еще несколько лет этот проект «казался фантастикой»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Айсен Николаев (второй справа) считает, что благодаря этому проекту «Нерюнгринский район, Нерюнгри, Чульман могут ещё смело смотреть как минимум на полвека вперёд». Автор фото: Андрей СОРОКИН

Айсен Николаев (второй справа) считает, что благодаря этому проекту «Нерюнгринский район, Нерюнгри, Чульман могут ещё смело смотреть как минимум на полвека вперёд». Автор фото: Андрей СОРОКИН

10 сентября управляющая компания «Колмар» (ключевой резидент территории опережающего развития «Южная Якутия») торжественно открыла первую очередь крупнейшей в России угольной шахты «Инаглинская» и обогатительную фабрику «Инаглинская-2» мощностью переработки 6 млн тонн угля в год.

Глава Якутии Айсен Николаев считает запуск объектов историческим событием не только для Нерюнгринского района и республики, но и для всей угольной промышленности страны.

«Я помню те времена, когда Сергей Евгеньевич (Цивилев, в настоящее время губернатор Кемеровской области), тогда еще генеральный директор «Колмар», рассказывал про этот проект. Многим это казалось какой-то фантастикой, потому что в то время в силу разных объективных причин были опасения вообще о судьбе Нерюнгри и Чульмана, - отметил Айсен Николаев. - И вот эта мечта – мечта тех людей, которые хотели преобразить жизнь вокруг себя, мечта, которая была поддержана Президентом страны Владимиром Путиным, полномочным представителем Президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым – воплотилась в жизнь».

Глава республики отметил, что «Колмар» не останавливается и идет вперед – проекты портов, новых добывающих мощностей – претворяются в жизнь.

«Колмар» – это не просто миллионы тонн угля, переработка и перевалка. «Колмар» – это люди, и благодаря этому проекту Нерюнгринский район, Нерюнгри, Чульман могут ещё смело смотреть как минимум на полвека вперёд», – отметил Айсен Николаев и поделился уверенностью, что за этим проектом последуют и другие, не менее мощные и серьезные проекты, которые будут двигать вперед экономику и Якутии, и всей страны.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил благодарность республике и Правительству Якутии за поддержку на всём протяжении реализации проектов угледобывающей компании «Колмар».

Поздравляя от имени Министра энергетики России Александра Новака, начальник департамента по угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников назвал запуск с нуля такого крупного производства в Якутии подвигом.

«Новые предприятия используют самые современные технологии и инновационные решения. Запуск сложных объектов в сжатые сроки является доказательством профессионализма и сплочённости команды «Колмара». Мы сегодня ещё раз всем в России и в мире доказали, что угольная промышленность ещё надолго будет драйвером, и не только на востоке», – подчеркнул Сергей Мочальников.