Крупнейшая в России: В Якутии запущена первая очередь угольной шахты «Инаглинская»

Айсен Николаев (второй справа) считает, что благодаря этому проекту «Нерюнгринский район, Нерюнгри, Чульман могут ещё смело смотреть как минимум на полвека вперёд». Автор фото: Андрей СОРОКИН

10 сентября управляющая компания «Колмар» (ключевой резидент территории опережающего развития «Южная Якутия») торжественно открыла первую очередь крупнейшей в России угольной шахты «Инаглинская» и обогатительную фабрику «Инаглинская-2» мощностью переработки 6 млн тонн угля в год.

Глава Якутии Айсен Николаев считает запуск объектов историческим событием не только для Нерюнгринского района и республики, но и для всей угольной промышленности страны.

«Я помню те времена, когда Сергей Евгеньевич (Цивилев, в настоящее время губернатор Кемеровской области), тогда еще генеральный директор «Колмар», рассказывал про этот проект. Многим это казалось какой-то фантастикой, потому что в то время в силу разных объективных причин были опасения вообще о судьбе Нерюнгри и Чульмана, - отметил Айсен Николаев. - И вот эта мечта – мечта тех людей, которые хотели преобразить жизнь вокруг себя, мечта, которая была поддержана Президентом страны Владимиром Путиным, полномочным представителем Президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым – воплотилась в жизнь».

Глава республики отметил, что «Колмар» не останавливается и идет вперед – проекты портов, новых добывающих мощностей – претворяются в жизнь.

«Колмар» – это не просто миллионы тонн угля, переработка и перевалка. «Колмар» – это люди, и благодаря этому проекту Нерюнгринский район, Нерюнгри, Чульман могут ещё смело смотреть как минимум на полвека вперёд», – отметил Айсен Николаев и поделился уверенностью, что за этим проектом последуют и другие, не менее мощные и серьезные проекты, которые будут двигать вперед экономику и Якутии, и всей страны.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил благодарность республике и Правительству Якутии за поддержку на всём протяжении реализации проектов угледобывающей компании «Колмар».

Поздравляя от имени Министра энергетики России Александра Новака, начальник департамента по угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников назвал запуск с нуля такого крупного производства в Якутии подвигом.

«Новые предприятия используют самые современные технологии и инновационные решения. Запуск сложных объектов в сжатые сроки является доказательством профессионализма и сплочённости команды «Колмара». Мы сегодня ещё раз всем в России и в мире доказали, что угольная промышленность ещё надолго будет драйвером, и не только на востоке», – подчеркнул Сергей Мочальников.