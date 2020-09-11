Опубликовано видео, на котором актёр сериала "Универ" рассмеялся в суде, услышав свой приговор

Арарат Кещян рассмеялся после оглашения приговора Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актёр Арарат Кещян, сыгравший роль Майкла в сериале "Универ", рассмеялся в суде после того, как судья зачитала приговор. Артиста приговорили к штрафу размером в пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. При этом актёра не стали лишать водительских прав.

Ранее Пятый канал сообщал, что после оглашения приговора актёр, едва сдерживая смех, спросил своего адвоката, почему его признали виновным "без всяких доказательств".

Напомним, в июне сотрудники ГИБДД Арарата Кещяна остановили на полосе встречного движения и составили протокол правонарушения, но артист категорически не согласился с написанным.

Кещян считает, что инспекторы выставили ситуацию в неправильном свете. Актёр утверждает, что выехал на встречную полосу, чтобы повернуть налево и нарушил только требование знака. Свою вину Арарат Кещян не признал.