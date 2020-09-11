Apple удалил четыре приложения ВГТРК из App Store на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Apple удалил приложения «Россия-1», «Россия телевидение и радио», «Вести.Ru» и «Вести FM» из каталога App Store на территории незалежной.

«Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" а также популярного новостного приложения Вести.Ru из каталога App Store на территории Украины», - передает Вести.Ru, где отмечают, что причиной блокировки стали требования Службы безопасности Украины.

Союз журналистов России (СЖР) назвал удаление приложений цензурой со стороны американской корпорации.

«Что касается Apple, App Store - это элемент цензуры. Бороться с ним крайне сложно, так как это глобальная мощнейшая компания, которая занимается такой откровенной цензурой», - приводит ТАСС слова главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, который выразил сожаление по поводу, и заявил, что СЖР сообщит о произошедшим в правозащитные и международные журналистские организации