Аборигены в Бразилии убили ведущего эксперта по племенам

Бразильский ученый стал жертвой амазонских аборигенов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий бразильский эксперт по племенам Риели Францискато был убит стрелой в лесах Амазонии. Сообщается, что нападение совершил один из аборигенов. Инцидент произошёл на северо-западе Бразилии, в отдаленном районе штата Рондомия. Ученый находился в там в рамках работы на правительственное агентство коренных народов Funai. На момент смерти эксперту было 56 лет.

«Риели посвятил свою жизнь делу коренных народов. Он прослужил более трех десятилетий и оставил огромное наследие для защиты этих народов», - высказался официальный представитель Funai Рикардо Лопес Диас.

Эксперт прибыл в Бразилию для наблюдением за племенем «Уру-Эу-Вау-Вау» - это изолированная группа на реке Каутарио. Известно, что племя выступает против действующего президента Бразилии Жаира Болсонару из-за предстоящей вырубки лесов на их территории, сообщает агентство Reuters.

Как утверждают очевидцы, группа Францискато подверглась обстрелу из луков на подходе к аборигенам. При этом специалисты отмечают, что представители данного племени обычно ведут себя мирно. Однако в этот раз навстречу к группе эксперта вышло 5 вооружённых мужчин, которые называли себя «отрядом войны».

В ходе обстрела ведущий эксперт по племенам попытался укрыться за автомобилем, но был ранен в грудь. Стрела попала выше сердце. Францискато сумел вытащить ее, однако ранение было смертельным.