Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни covid-19 в столице за все время распространения вируса увеличилось до достигло 4 968 человек. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в оперштабе.

Напомним, что согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, число новых случаев заражений граждан в целом по стране снижается.

Ранее сайт kp.ru писал, что тема ковида не сходит с повестки дня. Только теперь главными стали не цифры, а скорее новости о вакцинах. О том какие сыворотки от инфекции сейчас тестируются в России на людях и в чем особенности каждой из них, kp.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, российские ученые уже создали вакцину от коронавируса. Речь идет о "Спутнике V". Также есть вакцина "ЭпиВакКорона".Кроме российских разработок в Поднебесной создали сыворотку "CanSino".

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Какие разработки оказались самыми перспективными и в чем их особенности, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)