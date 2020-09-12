Доктор Мясников объяснил, почему "радуется" росту статистики по коронавирусу Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный телеведущий и доктор Александр Мясников объяснил, почему на самом деле стоит "радуется" статистики по увеличению случаев заражения коронавирусом.

По его мнению, не следует зацикливать внимание на цифрах.

- Мы же видим, что сейчас у нас не стало больше тяжелых больных или больше смертей. Просто сделали больше тестов, проверили дополнительно людей. Вы должны радоваться, что цифра растет. Чем больше бессимптомных и легких пациентов, тем быстрее нам удастся достичь стадного популяционного иммунитета, - объяснил врач, пишет "Подъем".