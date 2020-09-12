Названы 10 самых "инстаграмных" продуктов
Фото: Олег ЗОЛОТО
Многие пользователи социальных сетей любят не только делиться селфи, но и снимками с едой.
Специалисты экспресс-доставки Самокат выяснили, фотографии каких продуктов россияне чаще всего выкладывают в Instagram. Результаты анализа есть в распоряжении kp.ru. Для этого специалисты сервиса проанализировали более 1 500 фото еды и около 700 инста-историй, благодаря чему назвали 10 продуктов, которые чаще всего мелькали на них.
Также, согласно аналитике историй пользователей, самым фотографируем продуктом в августе 2020 года стал арбуз. Чуть реже делятся историями со снимками свежей выпечки, на которых в частности были круассаны, и мороженого.
ТОП-10 самых "инстаграмных" продуктов
1) Арбуз
2) Круассаны
3) Мороженое
4) Авокадо
5) Печенье
6) Ягоды
7) Выпечка
8) Кофе
9) Хлеб
10) Сыр