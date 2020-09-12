Названы 10 самых "инстаграмных" продуктов Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие пользователи социальных сетей любят не только делиться селфи, но и снимками с едой.

Специалисты экспресс-доставки Самокат выяснили, фотографии каких продуктов россияне чаще всего выкладывают в Instagram. Результаты анализа есть в распоряжении kp.ru. Для этого специалисты сервиса проанализировали более 1 500 фото еды и около 700 инста-историй, благодаря чему назвали 10 продуктов, которые чаще всего мелькали на них.

Также, согласно аналитике историй пользователей, самым фотографируем продуктом в августе 2020 года стал арбуз. Чуть реже делятся историями со снимками свежей выпечки, на которых в частности были круассаны, и мороженого.

ТОП-10 самых "инстаграмных" продуктов

1) Арбуз

2) Круассаны

3) Мороженое

4) Авокадо

5) Печенье

6) Ягоды

7) Выпечка

8) Кофе

9) Хлеб

10) Сыр