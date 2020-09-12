"Шедевр российской армии": китайские СМИ дали оценку ракетам РФ

Россия обладает оружием не доступным ни одной мировой державе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский портал Sina оценил мощь российского оружия. Так, издание написало о военных комплексах "Сармат", "Авангард" и "Ярс", которые на их взгляд обладают выдающимися боевыми свойствами и являются чрезвычайно опасными для потенциального противника.

Автор материала особенно отметил ракетный комплекс "Авангард", обладающий невероятной скрытностью и скоростью, из-за чего американские ПВО неспособны его перехватить. Он назвал ракету "шедевром российской армии" и отметил, что боевые характеристики снаряда делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".

"Ракета "Авангард" способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете", — сказано в материале.

Автор предположил, что если вдруг между Россией и США, когда-нибудь возникнет конфликт, то американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед атакой "Авангардами".

Он также отметил, что "самая совершенная система обороны в мире" не спасет от российского оружия.

В материале также упоминается, разработанное российскими военными специалистами гиперзвуковое оружие, недоступное ни одной мировой державе.