Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28,4 миллионов человек

Жертвами инфекции стали 915 356 пациентов, излечились от коронавируса 19,2 миллионов жителей Земли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский университет Джонса Хопкинса в субботу, 12 сентября предоставил данные, согласно которым количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 28,4 миллионов человек.

Жертвами инфекции стали 915 356 пациентов, излечились от коронавируса 19,2 миллионов жителей Земли.

По данным ученых, в Штатах на 08:00 мск субботы выявлено 6 млн 443 тыс. 743 инфицированных, при этом скончались 192 тысяч 979 человек, выздоровели от новой коронавирусной инфекции более 2,4 миллионов граждан США.

В Индии, которая на прошлой неделе поднялась на второе место по количеству заразившихся, на утро четверга было зафиксировано 4 миллиона 659 тысяч 984 заболевших. Число заболевших за сутки в стране выросло до рекордных 97 тыс. 570, всего скончались за время пандемии 77 тысячи 472 человека, выздоровели более 3,6 миллионов.

В Бразилии число заболевших достигло 4 миллионов 282 тысяч 164 человек. Жертвами коронавируса стали 130 тысяч 396 пациентов. Излечились 3,69 миллиона.