Адвоката Пашаева обвинили в краже квартиры

Пашаева обвинили в краже жилья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья Кирсановых из Москвы уже 20 лет обращается в различные правоохранительные органы с просьбой помочь наказать адвоката Эльман Пашаева, который по их версии обманным путем лишил их жилья.

Кирсановы рассказали, что в далеком 1997 году юрист вошел в доверие душевнобольной Елены Кирсановой и прописался в ее квартире. Далее адвокат смог приватизировать жилье, и оставил семью без квартиры, сообщил ТАСС адвокат Владимир Слащев.

По сведениям Слащева, Пашаев снимал жилье у Кирсановой, а вместо оплаты спаивал женщину, которая доверилась ему. Пашаев якобы зарегистрировал с ней брак, после чего Елена отдала ему все документы на недвижимость.

"В 2005 году он приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил Елену Кирсанову без единственного жилья. Они порядка 20 лет сражаются, пишут во все инстанции: и генеральному прокурору, и в управление ФСБ, и в СК, и главе МВД были обращения, но, как я понимаю, все безуспешно", - сказал Слащев.

Напомним, что Эльман Пашаев представлял актера Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Тактика защиты адвоката не помогла актеру и судья приговорил его к 8 годам колонии общего режима.