Конора МакГрегора освободили после ареста во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора освободили из-под стражи после ареста во Франции. Об этом вечером в субботу, 12 сентября, сообщил адвокат спортсмена, передает издание Yahoo Sports.

Правозащитник отметил, что 32-летнего ирландца отпустили на свободу после допроса, который длился несколько часов. Конор Макгрегор своей вины не признает и отрицает предъявленные ему обвинения.

Издание Франс Пресс со ссылкой на французскую прокуратуру сообщает, что чемпиона UFC задержали за совершение попытки сексуального нападения и акты эксгибиционизма. Полиция в настоящее время проводит соответствующее расследование.

Напомним, что Конор Макгрегор был задержан сегодня днем, когда спортсмен отдыхал на острове Корсика. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.