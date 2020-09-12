В России назвали ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса

В России назвали главные ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с РБК назвал главные ошибки, которые допустили зарубежные специалисты при испытаниях своих вакцин от коронавируса.

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Какие разработки оказались самыми перспективными и в чем их особенности, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности).