Новые случаи коронавируса в России 13 сентября 2020 года: 5 449 человек заболели

Новые случаи коронавируса в России 13 сентября 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже десятый день подряд в России регистрируется более 5 тысяч заболевших коронавирусом ежедневно. За минувшие сутки выявили 5 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах, из заболевших 23,5 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 13 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 062 811 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболел 650 человек, Санкт-Петербурге - 206 и Ростовская области - 166. В пятерку антирейтинга также, попали Ростовская и Нижегородская области, где выявили немногим меньше – 162 и 159 новых заболевших. Эти пять регионов долгое время держаться в пятерке.

Кроме того, за минувшие сутки полностью выздоровело 2 690 пациентов с коронавирусной инфекцией, и среди заболевших зарегистрировано 94 летальных исхода. Таким образом, за весь период пандемии в России жертвами инфекции стали 18 578 пациента, а выздоровело 876 225 человек.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что более 217,4 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение.