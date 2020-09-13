МВД объяснило применение водомета против протестующих в Бресте

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте. Фото: кадр из видео МВД Белоруссии

Белорусские силовики в Бресте применили водомет против протестующих, которые примерно в 16:50 по местному времени заблокировали движение транспорта на перекрёстке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Технику применили, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, объяснили в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.

Около тысячи протестующих сегодня вышли на проезжую часть. Посреди дороги люди водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги.

- Своими действиями демонстранты блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения. Чтобы восстановить движение и нормальную жизнедеятельность граждан, правоохранители применили водомет, - говорится в сообщении МВД.

Напомним, что в белорусской столице сегодня зафиксировали 17 очагов протестных акцией. Силовики задержали более 250 участников несанкционированных акций.

Ближе к вечеру толпа подошла к минскому поселку Дрозды, где проживает руководство республики и находится одна из резиденций главы государства Александра Лукашенко. Туда направили сотрудников ОМОН и спецтехнику.