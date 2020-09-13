Протестующие подошли к поселку Дрозды, где находится резиденция Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусские протестующие подошли к минскому поселку Дрозды, где проживает руководство республики и находится одна из резиденций главы государства Александра Лукашенко. Как сообщает в воскресенье, 13 сентября издание tut.by, в сторону Дроздов для разгона протестующих стягиваются сотрудники ОМОНа из других районов и подразделения Внутренних войск.

К поселку также едет колонна спецтехники: автозаки, автобусы, микроавтобусы и грузовики для перевозки людей, в общей сложности примерно 30 машин. Тем временем в сторону Дроздов движется еще одна многотысячная колонна протестующих оппозиционеров.

В ГУВД Мингорисполкома опровергли поступившую информацию о том, что силовики в поселке якобы применили огнестрельное оружие и стреляли в воздух, где собрались протестующие.

- Оружие не применялось. Ситуация остается под контролем, - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как ранее писал сайт Kp.ru, в Минске сегодня зафиксировали 17 очагов протестных акций. За участие в несанкционированных протестах сотрудники правоохранительных органов уже задержали более 250 человек.