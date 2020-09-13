Участки на губернаторских и парламентских выборах в регионах России закрылись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голосование на губернаторских и парламентских выборах в регионах России, которое в этом году растянулось на три дня из-за пандемии коронавируса, вечером в воскресенье, 13 сентября, завершилось. Избирательные участки уже закрылись.

Пока что закрылись только те участки, на которых проходили губернаторские и парламентские выборы. Так, например, в Калининградской области продолжаются выборы депутатов в местные советы восьми муниципалитетов.

В общей сложности за минувшие три дня в регионах государства одновременно прошли почти девять тысяч выборов всех уровней. Голосование состоялось в 83 из 85 субъектах, в двадцати из них местные жители выбирали губернаторов.

Как ранее писал сайт Kp.ru, российское МВД не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. По данным ведомства, более десяти тысяч россиян в ИВС была дана возможность проголосовать на выборах, свыше 30 процентов воспользовались этим.