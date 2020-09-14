В Кузбассе произошло обрушение на шахте, есть погибший

В результате ЧП погиб один горняк, сообщил источник в оперативных службах Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемеровской области произошло обрушение горной породы в забое шахты «Чертинская-Коксовая». 87 шахтёров эвакуированы. Один человек, по предварительной информации, погиб. С ещё одним потеряна связь.

В осевом штреке шахты "Чертинская-Коксовая" произошло обрушение кровли. На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шесть остались для поддержания жизнеобеспечении шахты. Предварительно, один горнорабочий погиб, судьба еще одного неизвестна, - передаёт ТАСС слова источника в оперативных службах.

На месте работает 31 сотрудник отделения горноспасателей и семь единиц техники, сообщили в МЧС.