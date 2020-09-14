Академик РАН: Вакцинация поможет оборвать пандемию

Врач рассказал о пользе вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавирса идет на спад, однако новые случаи заражения продолжают выявляться каждый день, ограничения для населения сохраняются, а сами люди продолжают находиться в состоянии постоянного напряжения. Преодолеть все это и, наконец, оборвать пандемию поможет массовая вакцинация. Об этом заявил всемирно известный врач, ученый, организатор здравоохранения, академик РАН Александр Румянцев.

«Прекрасно, что благодаря вакцине мы получили возможность быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди нашего населения. С помощью вакцины мы в конце концов сможем оборвать пандемию, разбив ее на мелкие осколки, чтобы справиться с распространением инфекции, паническими настроениями, ожиданием беды, социальной и экономической деградацией», - цитирует медика «Российская газета».

Академик добавил, что испытания вакцины прошли удачно. У всех добровольцев, сделавших прививку, наблюдался высокий процент антител, способных противостоять инфекции.

«Полученные результаты ученые сравнили с иммунными ответами у людей, переболевших COVID-19. Оказалось, что у вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших. Исследователи считают, что это подтверждает эффективность выбранной ими стратегии», - отметил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшний день в мире с начала пандемии коронавирусом заразились уже более 29 миллионов человек, при этом более 19 миллионов пациентов, передает сайт argumenti.ru.