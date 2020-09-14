В Совфеде прокомментировали возможность возвращения индексации для работающих пенсионеров

В Совфеде оценили законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принять закон о возвращении индексации для работающих пенсионеров вполне реально, уверен первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. При этом он выразил сомнение, что это будет сделано в ближайшее время.

«С точки зрения прохождения законодательных процедур, это вполне реально сделать. А вот с точки зрения уже реального воплощения этот вопрос можно решить только на уровне правительства», - цитирует сенатора «Российская газета».

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации всех видов пенсий, в том числе для работающих пенсионеров. Документ подготовлен на основе принятой поправки в Конституцию, в которой говорится, что пенсионная система в России должна строиться «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

Выплаты для работающих пенсионеров в стране не индексировались с 2016 года, передает телеканал «360».