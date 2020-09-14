Утка по-пекински, фрукты, сладости: правозащитник рассказал о том, как питается Михаил Ефремов в СИЗО

Правозащитник рассказал про меню Михаила Ефремова Фото: Борис КУДРЯВОВ

У многих заключенных в СИЗО есть возможность заказать с помощью родственников хорошую еду. После вынесенного приговора Михаил Ефремов почти сразу же воспользовался этой опцией и оформил себе заказ дорогих блюд в камеру. Об этом рассказал правозащитник Иван Мельников.

Юрист отметил, что оформить такую опцию могут не только известные люди, но и большинство отбывающих наказание. Для этого заключенным необходимо оформить специальный расчетный счет и расплачиваться с него в специальном терминале. Здесь можно выбрать вкусные, качественные блюда, на уровень выше, чем в общей столовой.

«В случае с Ефремовым, насколько я понимаю, счет был открыт в течение буквально суток. <…> Готовые обеды привозят один раз в неделю, два раза в неделю. Человек убирает еду в холодильник и потом достает и питается», — цитирует Мельникова телеканал «360».

Добавим, что в СИЗО, где заключен Михаил Ефремов, на выбор представлены самые разнообразные блюда: утка по-пекински, борщ с котлетами, фрукты, сладости, выпечка.

Актер Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам заключения после ДТП, в котором погиб человек. Артист пьяным сел за руль и вылетел на встречную полосу, сбив фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Вскоре после аварии водитель фургона скончался.

Также суд обязал актера выплатить родственникам погибшего 800 тысяч рублей, передает NEWS.Ru.